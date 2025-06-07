La guardería municipal El Balú de Ponts ha cerrado la segunda planta, después de que informes técnicos municipales y de arquitectos externos recomendaran desalojarla de inmediato al detectar en ella graves deficiencias estructurales y de servicios que comprometían la seguridad de los menores. El consistorio ha trasladado toda la actividad educativa del centro a la primera planta, considerada “más favorable y segura”, según confirmó el alcalde Josep Tàpies.

El primer edil explicó que la planta clausurada, reformada hace tres años y medio por el anterior gobierno municipal de ERC, no cumple con ningún requisito de seguridad, técnico, de emergencia, ni cuenta con sistemas contra incendios o de evacuación, entre otros (ver desglose).

El centro, ubicado en un inmueble propiedad del obispado de Urgell y cedido al consistorio por un periodo de 50 años, comparte instalaciones con el juzgado de paz y los Servicios Sociales municipales. El alcalde explicó que, para solucionar los problemas estructurales y de seguridad de la segunda planta, se ha aprobado ya un proyecto de mejora y ampliación del equipamiento. Contempla una inversión de 224.000 euros y “prevé la instalación de las medidas de seguridad que requiere un centro educativo de estas características”, dijo. La previsión es que las obras se inicien en breve una vez finalice el curso y deberían estar finalizadas en octubre.

Según Tápies, para que los alumnos no deban convivir con las obras, el nuevo curso r comenzará en el albergue municipal. Estarán allí hasta enero de 2026, fecha en la que está prevista la finalización de las obras y el retorno a la guardería original. El consistorio ya ha iniciado los preparativos para acondicionar el albergue como guardería provisional. Para ello, ha cerrado las reservas turísticas de este equipamiento a partir de agosto, lo que permitirá hacer las adaptaciones necesarias para cumplir con la normativa para centros educativos infantiles, como instalar protección en las puertas, hacer unos baños adaptados o sectorizar el espacio en función de la edad. En cuanto al juzgado de paz y los Servicios Sociales, que también se alojan en la primera planta del edificio afectado, las actuaciones serán menores y se han programado en agosto.