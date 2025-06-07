Paneque compara el "salto" necesario en energías renovables al que hace falta en vivienda

Publicado por redacción / agencias Creado: Actualizado:

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha dicho este sábado que "multiplicar por 10" las energías renovables es un salto comparable al que hace falta en vivienda en Catalunya. "Significa un esfuerzo tecnológico y económico colosal comparable al salto que debemos hacer en vivienda para poder vivir a un precio razonable", ha dicho en Mollerussa al abrir las jornadas de la Asociación Española de Productores de Energía Renovables (Anpier).

Ha explicado que una de sus primeras acciones como consellera fue insistir en empezar el cambio energético, porque Catalunya "no podía importar en líneas de Muy Alta Tensión la energía que podía obtener sola".

"Nos aportará suficiencia"

También ha destacado que la tensión geoestratégica en el mundo está relacionada con la competencia por las energías: "El salto adelante en renovables y la construcción del modelo limpio catalán nos aportará suficiencia o independencia en el ámbito económico". Ha destacado que el Govern ha aprobado esta semana el decreto ley, pendiente de validación en el Parlament, para agilizar las renovables y el despliegue de las nuevas tecnologías en baterías.

Durante su discurso ha recordado que pronto acabará la segunda fase de estudios de transición energética en Planificación de la Red Eléctrica y ha añadido que "el Ministerio tendrá en cuenta las alegaciones de Catalunya en el inicio de la tercera fase". Al repasar proyectos en marcha, como el Plemcat, el Plater y también "el macroproyecto de los microproyectos: desencallar los 200 proyectos solares de menos de 5MW", sobre el cual ha avanzado que en las próximas semanas trabajarán en un decreto para facilitar su despliegue inmediato.