Muere un cazador en Cervera al recibir un disparo de un compañero

Un cazador ha muerto este lunes en Cervera al recibir un disparo presuntamente por parte de un compañero, que los Mossos d'Esquadra han detenido por un presunto homicidio imprudente.

Según ha avanzado la agencia Europa Press, los hechos han sucedido en una zona boscosa del municipio este lunes por la mañana y los mossos lo investigan como un "incidente de caza". Fuentes policiales consultadas por SEGRE apuntan que el disparo se habría producido cuando los cazadores ya habían acabado la batida y estaban recogiendo su material, momento en el que al detenido se le habría disparado accidentalmente el arma. El incidente se ha producido hacia las 10.00 horas en un coto de caza entre les Oluges y Cervera.

