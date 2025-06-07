Un apicultor ataca a mossos soltándoles sus abejas tras ponerle una multa en Cervera: “Os tendría que haber pasado por encima”

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Surrealista situación la que vivió una pareja de Mossos d’Esquadra en Cervera cuando un conductor, un apicultor de 70 años, les atacó soltándoles las abejas que tenía en la parte trasera de su furgoneta porque le querían denunciar por circular sin cinturón y negarse a someterse al test de alcoholemia, según ha podido saber este periódico. El conductor fue arrestado como presunto autor de un delito de atentado a la autoridad y los policías tuvieron que ser atendidos por las picaduras en el CAP, donde les aplicaron cortisona.

Los hechos tuvieron lugar el viernes de la semana pasada a las 13.00 horas, cuando una patrulla estaba haciendo un control en la N-II en el interior de la capital de la Segarra y dieron el alto al conductor de una furgoneta porque no llevaba el cinturón. “Os tendría que haber pasado por encima”, habría dicho el chófer a los agentes, que sospecharon que podía estar bajo los efectos del alcohol. Le requirieron para que se sometiera al test y en el primera prueba arrojó un resultado de 0,38 mg/l., según explican fuentes solventes. Sin embargo, se negó a hacer la segunda lectura y empezó a amenazarles. “Ahora os mataré”, les habría gritado. Fue entonces cuando se dirigió a la parte trasera del vehículo, abrió la puerta y empezaron a salir las abejas, que picaron a los agentes. Los policías tuvieron que refugiarse e incluso fueron auxiliados por las personas que había en un restaurante próximo. También acudió una patrulla de refuerzo. Finalmente, el chófer fue arrestado por un delito de atentado y quedó en libertad con cargos horas después tras declarar en comisaría, mientras que los policías tuvieron que ser atendidos en el CAP, donde les aplicaron cortisona por las picaduras. Fuentes solventes explican que el infractor fue exculpado judicialmente esta semana del delito de atentado, aunque este periódico no ha podido confirmar este extremo.

Exigen más protección ante la “impunidad” de las agresiones

Más de 300 agentes de los Mossos y de otros cuerpos se concentraron el 5 de mayo ante la comisaría del primer cuerpo en Lleida para denunciar el incremento de las agresiones que sufren –que aseguran que muchas de ellas quedan impunes–, exigir más protección y mostrar su malestar con la cúpula del cuerpo y de Interior. El detonante fue la brutal agresión a seis agentes del ARRO en la Mariola. Afirmaron que en 2024 hubo 2.550 agresiones contra agentes y solo este enero se habían contabilizado 223. Por su parte, la consellera de Interior, Núria Parlon, explicó que su departamento se fija la defensa jurídica de los Mossos como “una de las prioridades”. “Debemos proteger el cuerpo con más medios y también en la defensa jurídica de los mossos como objetivo prioritario”.