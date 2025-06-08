La Fira del Vi del Pirineu atrae a cerca de 3.000 visitantes

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

La Fira del Vi del Pirineu reunió a cerca de 3.000 visitantes durante la decimotercera edición del certamen enogastronómico de Talarn, que contó con la participación de 11 bodegas y una docena de restaurantes del Pallars Jussà. La cata de vinos fue todo un éxito, quedándose sin plazas para los Sauvella y Caram Caram del viernes en la ermita de Sant Sebastià, que ofreció a los participantes unas vistas extraordinarias. Los protagonistas de ayer fueron los vinos de DO Costers del Segre, con la participación del sommelier Jordi Martínez, y los caldos de Mallorca, a cargo del también sommelier Natanel Falo. La enóloga Núria Bigorra y Aleix Solé condujeron la cata de quesos del Pirineo marinados con vinos de Terrer del Pallars, una actividad colaborativa con la Fira de Formatges Artesans del Pirineu-Sant Armengol.

La música también tuvo un papel destacado durante la Fira, con el Talarn Music Tasting, la antesala del Talarn Music Experience, que tuvo lugar ayer en la plaza Anna Maria Janer. Las actuaciones de Elisi Ricci & Jaime de Burgos, Mark Boske, Invaders y Kasi DJ ofrecieron una combinación de música en directo y vinos en un ambiente festivo. La Fira del Vi del Pirineu clausura hoy sus actividades al mediodía en la Sala Polivalent con el coloquio Talarn, vinya i història, a cargo de los historiadores Pito Coll, Sisco Farràs y Arcadi Castilló, que repasarán la tradición vitivinícola de Talarn y su impacto en la comarca.