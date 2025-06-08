Recreación histórica de la Guerra Civil en el Tossal de Sant Joan de Vilamur

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

El Tossal de Sant Joan de Vilamur, en la localidad de Soriguera, fue ayer el escenario de la recreación histórica de un combate de la Guerra Civil. En esta colina del Pallars el ejército franquista construyó un conjunto defensivo formado por 9 bunkers, 6 parapetos, dos pozos de tirador y un polvorín. Todos estos elementos estaban enlazados por una red de trincheras, un conjunto defensivo de 1938 que el ayuntamiento de Soriguera ha ido documentando, recuperando y consolidando durante los últimos dos años. La recreación contó con la participación de asociaciones especializadas que representaron escenas de la vida cotidiana de los soldados, incluyendo puestos de mando, observación y transmisiones, secciones de ametralladoras, formación de compañías y lectura de órdenes. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, fue uno de los cerca de 250 asistentes. Mientras, el historiador Oriol Riart ofreció dos visitas guiadas, proporcionando contexto y detalles, y la jornada terminó con el tradicional ranxo como almuerzo.