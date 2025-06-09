La cadena 'low cost' Action aterriza en Lleida con su primera tienda en la província

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La popular cadena de hipermercados Action continúa su expansión por España y anuncia su llegada a la provincia de Lleida con la apertura de un nuevo establecimiento en Tàrrega. Los trabajos de acondicionamiento del local, situado en la avenida de Barcelona, avanzan a buen ritmo mientras los operarios trabajan contrarreloj para cumplir con los plazos previstos. El espacio comercial, que anteriormente albergó un Supeco entre 2022 y enero de 2024, y previamente un Mercadona, ya luce el característico cartel de la marca holandesa.

Fuentes de la empresa han mantenido su política habitual de no confirmar oficialmente nuevas aperturas hasta dos semanas antes de la inauguración. Sin embargo, los preparativos son evidentes tanto en el local como en las plataformas digitales, donde Action ya ha iniciado la búsqueda de personal para esta nueva tienda. Esta apertura representa la primera incursión de la cadena de productos discount en la comarca del Urgell, reforzando su presencia en Cataluña dentro de su estrategia de expansión nacional.

¿Qué es Action y por qué está revolucionando el mercado español?

Action es una cadena minorista de origen neerlandés fundada en 1993 que se ha convertido en uno de los fenómenos comerciales más relevantes en Europa durante la última década. Especializada en ofrecer productos de uso cotidiano a precios extremadamente competitivos, la compañía ha desarrollado un modelo de negocio basado en la rotación constante de referencias y la optimización de costes operativos, lo que le permite mantener precios bajos sin comprometer la calidad.

Con más de 2.300 tiendas repartidas por diferentes países europeos, Action inició su desembarco en España en 2022, donde ha experimentado un crecimiento acelerado. Su catálogo abarca desde artículos para el hogar, decoración y bricolaje hasta productos de alimentación no perecedera, papelería, juguetes y textil, con aproximadamente 6.000 referencias, de las cuales alrededor de 1.500 tienen un precio inferior a 1 euro.

El formato comercial de Action, con establecimientos de entre 800 y 1.000 metros cuadrados ubicados principalmente en zonas periféricas o en parques comerciales, ha demostrado una gran aceptación entre los consumidores españoles, especialmente en un contexto de inflación y búsqueda de ahorro en la cesta de la compra.