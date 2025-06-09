Multitudinaria Fira de l’Ou en Sant Guim de Freixenet con más de cinco mil visitantes

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Sant Guim de Freixenet vivió ayer la 28 Fira de l’Ou, una edición multitudinaria por la que pasaron más de 5.000 personas. La alta afluencia de público agotó con rapidez los 16.000 huevos de Pinsos Yak que se repartían de forma gratuita, en cajas de media docena, a la entrada del recinto ferial. Allí se cocinaron dos mil huevos para desayunar,

El alcalde, Francesc Lluch, afirmó que esta feria es una oportunidad “para promover y difundir los productos locales, nuestra gastronomía, nuestro territorio y cultura”. Alrededor de la plaza Doctor Perelló se concentró el mercado de productos alimentarios y artesanos con unas 70 paradas.

Durante el acto inaugural se entregaron los Ous de Plata a la popular periodista de TV3, Helena García Melero, en reconocimiento a su trayectoria profesional. Melero centró la atención del público y muchos quisieron fotografiarse con ella. También se rindió homenaje al pintor local Primitiu Mata, de 94 años, por su implicación en actividades y entidades del pueblo. “Primitiu no ha tenido nunca un no para nadie, siempre dispuesto a ayudar, sin esperar nada a cambio”, destacó Pilar Gomà en un escrito que leyó el concejal Josep Mercadé. Sus nietos recogieron el galardón, ya que él se vio superado por la emoción.

La clausura fue a cargo del presidente del Parlament, Josep Rull, quien puso de manifiesto que Sant Guim de Freixenet “es una metáfora en pequeño de la historia de Catalunya, un pueblo que nace en torno al ferrocarril”, una infraestructura que “cambió radicalmente las cosas” y que generó riqueza en el territorio. Tanto Melero como Rull tuvieron palabras de agradecimiento para el periodista local Lluís Urpí, que trabajó en Catalunya Ràdio y fue corresponsal de SEGRE. La feria también contó con la presencia de Núria Gil, delegada del Govern en Lleida, y otras autoridades.

El certamen incluyó la tradicional Trencada de l’Ou de Xocolata, elaborado por Chocolat Box de Cervera, y cuyos fragmentos se repartieron entre los asistentes. Durante el día hubo actividades para todos los públicos: una concentración de vehículos clásicos, concursos de tortillas y Ball de Bastons. Por la tarde hubo una merienda popular con coca de Cal Gomà, yogur del Pastoret y un espectáculo infantil. Los actos arrancaron el sábado con una degustación de proximidad.

García Melero: “Sant Guim entiende bien el concepto de integración”

“No os preocupéis, porque no os defraudaré. Los huevos fritos son mi plato preferido”. Así terminó ayer el discurso de la periodista de TV3 Helena García Melero, tras recibir el reconocimiento de los Ous de Plata por su trayectoria en la Fira de l’Ou de Sant Guim de Freixenet. La comunicadora, visiblemente emocionada, se ganó la complicidad del público con su carisma y aseguró que para ella no es tan solo un galardón. Lo recibió como “un abrazo simbólico a un pueblo que admiro” y con el que tiene vínculos familiares. Dijo estar segura que sus sobrinos habrían tenido algo que ver con todo esto. Destacó que la localidad “ha sabido entender muy bien el concepto de integración” con las personas que vienen de fuera y concluyó que esta distinción la anima a continuar haciendo su trabajo con “más entusiasmo todavía”.