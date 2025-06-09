Petición de 60 años de cárcel por matar a un joven de 22 años de Lleida al que enterraron en Albesa

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El Ministerio Público solicita una condena de 15 años de prisión para cada uno de los cuatro acusados –60 años en total– de matar a un joven de Lleida de 22 años en mayo de 2021 y enterrar su cadáver en Albesa , que no fue descubierto hasta cinco meses después. El móvil del crimen habría sido la desokupación de un piso en Balàfia.

La Fiscalía solicita una condena de 15 años de cárcel y otros cinco de libertad vigilada para cada uno de los cuatro acusados de matar a Nosakhare Richard Omorede, el joven de 22 años de Lleida cuyo cadáver apareció semienterrado junto a un camino cerca del Noguera Ribagorçana en octubre del 2021 en Albesa, según ha podido saber este periódico.

El Ministerio Público considera que son autores de un delito de homicidio y también reclama que indemnicen conjuntamente con 270.000 euros a los padres y a los tres hermanos del fallecido. Por su parte, la familia, que ejerce la acusación particular, eleva su petición a los 23 años de cárcel para cada uno de los acusados por los delitos de asesinato (20 años) y grupo criminal (tres años) y que sean resarcidos con 450.000 euros. Los acusados son D.S.S., G.G., J.L.R.P. y J.P.G.S. Otros tres investigados fueron exculpados, por lo que no serán juzgados en la Audiencia de Lleida, que todavía no ha fijado fecha de juicio.

Ambas acusaciones consideran que el móvil fue la okupación por parte de la víctima de un piso en la calle Penedès, en el barrio de Balàfia de Lleida, y los investigados formaban parte de una organización que vigilaba inmuebles para evitarlas. Dos de ellos, D.S.S y G.G. eran los supuestos vigilantes del bloque, que presuntamente habían sido contratados por J.P.G.S. y J.L.R.P. –entonces suegro de D.S.S. y también investigado por el mayor alijo de cocaína jamás hallado en Lleida–.

El Ministerio Público sostiene que entregaron 3.000 euros a Omorede para que se fuera. Sin embargo, este pidió 1.000 más para abandonar el piso. Todos ellos, según la Fiscalía, se personaron en el inmueble el 6 de mayo de 2021 e iniciaron una discusión con la víctima. Según su tesis, basándose en la investigación de los Mossos, la víctima “salió del edificio junto con los acusados y montó con ellos en un vehículo” y “en un punto indeterminado, entre Lleida y Albesa, con intención de causarle la muerte, o al menos aceptando que era un resultado posible, le propinaron diversos golpes hasta que falleció de un traumatismo cráneo-facial”.

Posteriormente, según las acusaciones, le enterraron en Albesa junto al río Noguera Ribagorçana. El hallazgo del cadáver no se produjo hasta el 13 de octubre del 2021, durante una visita para hacer obras en la zona. Fue identificado gracias a las pruebas genéticas con los familiares de la víctima, que habían denunciado su desaparición. Los ahora acusado no fueron arrestados o imputados hasta un año después (18 de octubre de 2022).