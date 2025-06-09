Un aparatoso incendio calcina tres naves abandonas en Vilagrassa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un total de siete dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajaron el sábado por la noche en la extinción de un incendio que calcinó tres naves abandonadas en Vilagrassa. El fuego se declaró a las 20.15 horas en las naves que habían acogido a la empresa Indox. Los efectivos evitaron que el fuego pudiera propagarse hacia las instalaciones de Borges Group. Las llamas arrasaron tres naves, dos de 300 metros cuadrados y una tercera de 100, así como vegetación. Alrededor de las 22.30 horas lo dieron por extinguido.

Por otra parte, los Bomberos sofocaron ayer un incendio de vegetación en Castellserà –que dañó una caseta– y otro en Maials.