Meteocat alerta de fuertes lluvias en cuatro comarcas de Lleida, donde se ha activado el Inuncat

Protección Civil de la Generalitat ha activado este martes la alerta del plan Inuncat debido a la previsión de lluvias intensas que afectarán a la mitad norte de Cataluña durante la tarde. Las precipitaciones, que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos, amenazarán a un total de 12 comarcas pertenecientes a las provincias de Lleida, Girona y Barcelona, según ha informado la institución a través de un comunicado oficial.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha detallado que estas fuertes precipitaciones se producirán principalmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, afectando especialmente a las comarcas del Alt Urgell, Noguera, Solsonès y Pallars Jussà en la provincia de Lleida.

Ante esta situación meteorológica adversa, Protección Civil ha emitido varias recomendaciones para la ciudadanía, haciendo especial hincapié en la necesidad de extremar las precauciones en actividades al aire libre y en los desplazamientos. Una de las advertencias más importantes es no cruzar bajo ningún concepto rieras, barrancos, torrentes ni zonas inundables, ya que el agua puede arrastrar vehículos y personas con una fuerza devastadora incluso cuando su profundidad parece escasa.

¿Qué es el plan Inuncat y cuándo se activa?

El Inuncat es el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña, un instrumento de planificación que establece los mecanismos de actuación de las administraciones públicas y entidades privadas en caso de inundaciones en territorio catalán. Este plan se pone en marcha cuando las previsiones meteorológicas indican la posibilidad de lluvias intensas que podrían provocar crecidas repentinas de ríos, rieras o barrancos.

La activación del Inuncat conlleva la movilización preventiva de diversos recursos de emergencia y la coordinación entre distintos cuerpos de seguridad y protección civil. Existen diferentes niveles de activación según la gravedad de la situación: prealerta, alerta y emergencia. En el caso que nos ocupa, Protección Civil ha decretado el nivel de alerta, lo que implica un riesgo significativo pero controlable con los recursos ordinarios de emergencia.

Durante la vigencia de esta alerta, los ayuntamientos de las zonas afectadas deben estar preparados para activar sus propios planes de emergencia municipales y tomar medidas como el cierre preventivo de parques, la suspensión de actividades en zonas de riesgo o el aviso a la población vulnerable.

Recomendaciones ante lluvias intensas

Cuando se activa una alerta por lluvias intensas como la actual, es fundamental que la ciudadanía conozca las pautas básicas de actuación para minimizar los riesgos. Protección Civil recomienda:

- Evitar los desplazamientos innecesarios en las horas de mayor intensidad de lluvia.

- Si es imprescindible viajar, informarse previamente del estado de las carreteras y de las previsiones meteorológicas.

- No estacionar vehículos en rieras secas o zonas que podrían inundarse.

- Alejarse de los márgenes de ríos y zonas bajas de laderas y colinas para evitar riadas repentinas.

- Evitar cruzar puentes si el agua los cubre parcialmente, ya que podrían haberse debilitado.

- En zonas urbanas, tener especial precaución con las tapas de alcantarillas que podrían haberse desplazado por la presión del agua.

- Si uno se encuentra en campo abierto, buscar zonas elevadas y alejarse de las áreas donde puedan producirse desprendimientos.