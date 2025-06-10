Un detenido en Aitona para robar en un almacén agrícola en la carretera de Llardecans

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes en Aitona a un hombre que entró a robar en un almacén agrícola situado en la carretera de Llardecans. Los hechos pasaron cuando faltaban 5 minutos para la una de la madrugada y la alerta se dio gracias al sistema de videovigilancia instalado en el almacén. Según la policía, el hombre accedió después de forzar el candado y quería llevarse dos motores, una motosierra, un cortador de césped y cableado eléctrico, entre otros objetos. Cuando el asaltante detectó la presencia policial, salió corriendo con la intención de huir. Poco después, los agentes interceptaron al hombre y lo detuvieron como supuesto autor de un delito de robo con fuerza.

El detenido, con antecedentes, pasará este martes a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.