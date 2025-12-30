Siete parejas denuncian al dueño de una agencia de viajes de Lleida por estafarles 21.000 euros

Siete parejas de Torregrossa interpusieron el pasado sábado una denuncia contra E.P., el responsable de la agencia de viajes Ilertravel, al que acusan de haberles estafado unos 21.000 euros de un crucero por el Mediterráneo que le contrataron y que partía ese mismo día del puerto de Barcelona.

Los afectados presentaron la denuncia en la comisaría de Mollerussa después de que no recibieran los billetes del viaje, se quedaran en tierra y sin vacaciones y se consumara la supuesta estafa. Este periódico intentó recabar ayer sin éxito la versión del denunciado.

Lo que debía ser un sueño para este grupo de amigos se ha convertido en una pesadilla. Los afectados, de unos 60 años, querían hacer un viaje especial y hace unos meses decidieron pasar el Fin de Año juntos en un crucero.

De esta forma, contactaron con la agencia, que les propuso varias propuestas. Se decidieron por un crucero por el Mediterráneo del 27 de diciembre hasta el 3 de enero. “Recibimos respuesta del propietario, E.P., que nos explicó que, como éramos un grupo grande, quizás podría hacernos una oferta. Poco después nos comunicó que el precio final sería de unos 1.200 euros por persona y nos aseguró que debíamos pagarlo lo más rápido posible para apuntarnos a la oferta, ya que si no, él no podía hacer la reserva. Hicimos el pago el 10 de septiembre”, explican.

Posteriormente, se reunieron en persona y acabaron contratando un total de cinco excursiones, tres de la compañía del crucero —MSC- y otras dos de externas, que también abonaron, a la espera de recibir los billetes y la documentación correspondiente. Aseguran que incluso les llegó a decir que les regalaría siete maletas. Sin embargo, afirman que a finales de noviembre, E.P. dejó de contestarles y que, cuando lo hacía, les comentaba que no se encontraba en Lleida o estaba enfermo.

A mediados de diciembre, a diez días del viaje, le reclamaron los billetes y el dueño de la agencia les dijo que les enviaba un mail con la documentación. “Recibimos un correo vacío, sin ningún billete”, lamentan. Posteriormente, acudieron a los Mossos, aunque no pudieron poner la denuncia hasta que el supuesto fraude se consumó. La policía ya lo está investigando.

“Ha pasado de ser un sueño compartido a ser una pesadilla”

“No es solo el daño económico que hemos sufrido, que es de unos 21.000 euros en total. También nos ha supuesto un daño moral porque estas fiestas hemos perdido toda la ilusión. Ha pasado de ser un sueño a ser una pesadilla”, comentaban ayer los afectados.

Los amigos de Torregrossa explicaron que “cada año intentamos escaparnos a algún destino juntos, pero en esta ocasión, con nuestros ahorros, queríamos vivir la última semana del año en un crucero”. Añadieron que “nos pusimos manos a la obra en septiembre y, para organizarlo mejor y garantizarnos una buena seguridad, optamos por buscar ideas u ofertas desde la agencia Ilertravel”.

Los afectados intentaron denunciar el caso ante los Mossos antes del 27 de diciembre, cuando partía el crucero. Sin embargo, no podían interponer la denuncia porque la estafa no se había consumado. Intentaron en numerosas ocasiones contactar con el responsable de la agencia. Finalmente el sábado por la tarde acudieron a la comisaría de los Mossos de Mollerussa y pusieron la denuncia. La supuesta estafa ya era un hecho.