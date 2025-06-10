El Sant Hospital se pone al día

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La primera fase de las obras de ampliación y mejora de las áreas de la residencia asistida y del centro sociosanitario de la Fundació Sant Hospital (FSH) ha finalizado y los pacientes de una de las áreas han sido trasladados y han estrenado instalaciones. Destaca la reforma de las habitaciones del sociosanitario, que han permitido disponer de baños adaptados en todas ellas y mobiliario renovado.

La primera fase de la reforma, que empezó hace un año, también ha contado con la renovación del Hospital de Día y la ampliación de sus plazas y horarios. La directora de Enfermería, Cristina Aguar, explicó ayer que la capacidad ha pasado de 6 a 8 pacientes y que el horario se ha ampliado a todos los días de lunes a viernes. “Ahora toda la preparación quirúrgica de las cirugías sin ingreso se hace aquí, con acompañantes en todo momento, y el paciente lo valora muy bien”.

En la segunda planta ha quedado habilitado también un espacio de coworking para los profesionales médicos de la FSH. Aquí disponen de 25 puntos de trabajo simultáneo que pueden utilizar en cualquier momento del día para realizar los registros de los pacientes, entre otros. Aguar explicó que hasta ahora los profesionales tenían despachos repartidos por todo el centro.

Lo nuevos trabajos se focalizan en la segunda y tercera plantas del centro médico. Al finalizar la segunda fase de la actuación, prevista para finales de este año, la residencia ganará 10 plazas y pasará de 14 a 24. Las obras afectan desde la semana pasada al acceso desde la plaza Soldevila, que ha quedado restringido por motivos de seguridad. La obra supone una inversión de 4,7 millones de euros y cuenta con financiación Next Generation, de la Diputación, que aporta 3 millones, y de fondos propios de la FSH.