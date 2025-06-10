La planta de biogás de La Sentiu será la más grande de Europa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La gran planta de biogás que el grupo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) proyecta en La Sentiu de Sió ha obtenido la autorización ambiental de la Generalitat. Esto supone un gran paso adelante para la construcción de este complejo, que queda ahora pendiente de la aprobación de la comisión de Urbanismo de Lleida.

La documentación del proyecto de la planta de biogás apunta que será la mayor del sur de Europa dedicada a la producción de biometano para su venta a través de la red de gas. Espera alcanzar los 227 GWh al año, “el equivalente al consumo de 26.000 viviendas”.

Es un proyecto polémico, que la administración catalana ha declarado “estratégico” para acelerar sus trámites y que ha chocado con oposición vecinal y ecologista por su gran magnitud.