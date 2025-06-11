Asistencia en Balaguer para 59 personas mayores

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un total de 59 vecinos de Balaguer, 50 mujeres y nueve hombres, se benefician del programa De la Mà, que brinda acompañamiento y asistencia a personas mayores de 65 añpos con problemas de movilidad o que precisan ayuda para ir a la compra o hacer otras gestiones fuera de su domicilio. Así lo explicó la Paeria de Balaguer, responsable de este servicio.

Veinticuatro de los usuarios de este servicio residen en su domicilio, mientras que el resto lo hace en alguna de las tres residencias de la capital de la Noguera. Esta asistencia contribuye también a detectar indisposiciones o golpes de calor entre los mayores. El programa ha estrenado un nueva nueva imagen, que incluye un nuevo logotipo, chalecos para identificar a quienes prestan este servicio y publicaciones para darlo a conocer. Por otra parte, esta semana se han iniciado las sesiones de envejecimiento activo, organizadas en el marco del programa De la Mà i Salut. Consta de tres sesiones temáticas en el Casal cívic i comunitari del Miracle, y estarán dedicadas a la fisioterapia para mejorar la movilidad, a la nutrición y a la soledad no deseada.