Cuatro piscinas del Pla d'Urgell estrenan un carnet compartido

El consell del Pla d’Urgell presentó ayer el primer carnet comarcal de piscinas para los vecinos de Golmés, Castellnou de Seana, El Palau d’Anglesola y Barbens. El proyecto, según explicó ayer el presidente de la corporación, Carles Palau, nace como prueba piloto y con la voluntad de fomentar la movilidad y cohesión entre los habitantes de la comarca, facilitando el acceso a diversas instalaciones recreativas sin necesidad de abonar tarifas adicionales en cada municipio. “Con este forfait, los vecinos de cualquiera de los cuatro municipios adheridos podrán disfrutar de las piscinas de los otros tres al mismo precio que pagan en su pueblo”, afirmó Palau. “No hay sobrecostes ni requisitos adicionales, más allá de solicitar este abono especial en su ayuntamiento”. Esto implica que no lo podrán adquirir vecinos del resto de municipios del Pla. Desde el consell se destaca que la invitación fue abierta a todos los ayuntamientos de la comarca, y que la participación se ha decidido libremente en cada caso. La intención es evaluar los resultados este verano y ampliar progresivamente el número de piscinas implicadas en futuras ediciones.

El alcalde de Golmés, Jordi Calvís, destacó los beneficios sociales del carnet: “Queríamos desde hace tiempo una iniciativa como esta. Es positivo que la juventud y los vecinos puedan compartir espacios en otros municipios, favoreciendo la relación entre pueblos y manteniendo viva la comarca durante el verano”.Golmés abrirá sus piscinas este sábado, 14 de junio, y prevé mantenerlas hasta el primer fin de semana de septiembre. El precio del carnet de temporada en el municipio será de 30 euros, válido también para acceder al resto de piscinas adheridas. También abrirán durante el fin de semana Vila-sana y Vilanova (13); Sidamon y Fondarella (14) y el lunes 15, Poal.

El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona aseguró a su vez que este año no entran en el proyecto, pero podrían hacerlo en un futuro: “estamos abiertos a cualquier propuesta. Si hace falta adaptarnos, lo haremos. No seremos un municipio aislado dentro de la comarca. Pese a todo, remarcó que debe haber una armonización de precios entre los municipios participantes. La capital abrirá sus piscinas el día 20 ya que se está ultimando la sustitución del césped que quedó dañado tras la última Fira de Sant Josep.