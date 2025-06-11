Impulsan en el Urgell las primeras eólicas y solares con baterías tras el gran apagón

Jornada en la Diputación sobre la integración de las renovables en el territorio- La Diputación acogió ayer una jornada técnica sobre la integración de las energías renovables en el territorio. A lo largo de la mañana, las ponencias y debates abordaron cuestiones como las instalaciones agrivoltaicas, que combinan agricultura y producción de energía, o cómo mitigar el impacto paisajístico de las grandes instalaciones de paneles solares, entre otras. - R.R.

La multinacional austríaca RP Global promueve en las comarcas de Lleida las primeras centrales solares y eólicas dotadas de baterías. Su construcción se plantea después de que el gran apagón que afectó a toda la Península Ibérica el pasado 28 de abril pusiera de manifiesto la conveniencia de combinar la producción de energías renovables con sistemas de almacenamiento para dotar al sistema eléctrico de mayor estabilidad y resistencia. Se trata de tres proyectos para instalaciones híbridas que combinarán molinos de viento y paneles fotovoltaicos, distribuidos entre la comarca del Urgell y de la Conca de Barberà, en Tarragona.

El promotor ha iniciado la tramitación ante la Generalitat de uno de estos tres proyectos: el de la central híbrida denominada Sant Roc, de 49,5 megavatios (MW) de potencia y una inversión prevista de más de 56,7 millones de euros. Incluirá seis molinos de viento, cinco en suelo tarraconense y uno en el municipio de Guimerà. Esta localidad deberá acoger también más de 25 hectáreas de paneles solares. El sistema de almacenamiento, con dos contenedores de baterías que sumarán 3 MW, está previsto en Ciutadilla, cerca de la subestación donde la planta deberá evacuar la energía. Lo hará a través de una línea de alta tensión de 220 kV y 16,8 kilómetros de longitud que atravesará Ciutadilla, Vallbona de les Monges y L’Espluga de Francolí (Tarragona).

Este proyecto se basa en dos instalaciones de energías renovables más antiguas, que en su día se tramitaron por separado: el parque eólico de Sant Roc y la central solar Espluga 2. Asimismo, incorpora un sistema de baterías para almacenar excedentes de energía en periodos de baja demanda y liberarla en la red cuando el consumo aumenta o hay interrupciones en el suministro. En promotor estima que las previstas en Ciutadilla tendrán una autonomía de dos horas.

Además de la central híbrida de Sant Roc, RP Global promueve al menos otras dos en el Urgell y la Conca de Barberà. Son los proyectos denominados Martí, de 48 MW de potencia, y Gardeny, de 44 MW. Todos ellos prevén combinar molinos de viento y paneles solares e incorporar almacenamiento en baterías. La empresa ha iniciado una campaña para captar inversores locales, tal como exige la Generalitat en proyectos de más de 5 MW de potencia.

Impulso del Govern para almacenar energía

La Generalitat aprobó la semana pasada un decreto ley para acelerar la tramitación de centrales de energías renovables, las líneas para evacuar la electricidad que generen y sistemas de almacenamiento de energía. Los califica de “interés público superior”, una figura de la UE lo que permite rebajar exigencias ambientales.

Concesiones más largas a centrales reversibles

Las centrales hidroeléctricas reversibles se consideran también sistemas para equilibrar producción y demanda eléctrica y dar estabilidad a la red. Se basan en dos embalses a diferentes alturas unidos entre sí. En momentos de baja demanda eléctrica, bombean caudal del inferior al superior, y lo turbinan desde el pantano más alto cuando crece el consumo. En Lleida hay tres: la de Montamara (Pallars Sobirà), Sallente-Estangento (Pallars Jussà) y Moralets, en la Ribagorça leridana y aragonesa. El Estado aprobó un decreto para prolongar las concesiones a quienes hagan obras para repotenciar estas instalaciones, todas ellas en la cuenca del Ebro, y la Generalitat hará lo mismo en las cuencas internas.