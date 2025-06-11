Las diputaciones, en busca de una estrategia común en financiación

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los presidentes y presidentas de las cuatro diputaciones catalanas buscaron ayer en Barcelona una estrategia conjunta en cuestiones de interés común como la financiación local, contratación y medidas para combatir los relatos de odio y favorecer la igualdad. El encuentro contó con la participación, en representación de la Generalitat, de la consellera de Igualdad, Eva Menor, quien pidió colaboración para despertar vocaciones de mujeres en actividades masculinizadas.