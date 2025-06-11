Piden plazas concertadas para la nueva residencia de Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa ha solicitado formalmente a la Generalitat la creación de unas 30 plazas sociosanitarias concertadas de larga duración en la futura residencia Jardins Castelló. El equipamiento, de iniciativa privada, se encuentra en la fase final de construcción. El alcalde, Marc Solsona, aseguró que han enviado una carta a la consellera de Salud, Olga Pané, para reiterar esta petición, que ya fue trasladada durante su visita el 27 de marzo. Se considera una solicitud estratégica para el territorio, ya que la comarca no cuenta actualmente con ningún dispositivo de ingreso sociosanitario de titularidad pública o concertada.

Solsona señaló que este déficit genera un grave desequilibrio territorial, obliga a muchas familias a desplazarse fuera de su entorno y dificulta la continuidad asistencial de las personas mayores con dependencia o en situación de convalecencia. El alcalde también remarcó que el consistorio ya ha iniciado las obras e urbanización del vial lateral a la altura de este equipamiento, unos trabajos adjudicados a Tallers Vidal Amill por 87.106 euros. La nueva residencia de Mollerussa trabaja para que se ponga en funcionamiento el último trimestre de este año.

En paralelo, el alcalde dijo que “Mollerussa se solidariza con la reclamación de los municipios del Pla que han visto reducida la atención directa (sanitaria) en sus consultorios”, una demanda que fue debatida en el último consejo de alcaldes.