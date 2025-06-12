SEGRE

Cuatro coches quemados en incendios en Agramunt y en la Pobla de Segur

Ninguna persona ha resultado herida

Los Bombers de la Generalitat han trabajado durante la madrugada de este jueves en dos incendios que han afectado a vehículos en las comarcas de Lleida. En el primer aviso, a la 01.40 h, el fuego ha afectado a dos vehículos en la calle Costapera de la Pobla de Segur. Dos dotaciones han extinguido el incendio con espuma.

El segundo aviso ha sido a las 04.03 horas, desde la calle Raval de Puigverd del municipio de Agramunt. En este lugar han quemado dos vehículos y un tercero ha quedado afectado. También ha resultado dañada la fachada de un edificio. En este incendio también han trabajado dos dotaciones de los Bomberos.

Los dos incidentes se han saldado sin ningún daño personal.

