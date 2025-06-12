Emiten un aviso por contaminación en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Govern ha activado este jueves un aviso preventivo por contaminación atmosférica por niveles elevados de partículas de diámetro inferior a 10 micras (PM10) en el ambiente atmosférico en las zonas de calidad del aire (ZQA) del Área de Barcelona, Vallès-Baix Llobregat, Catalunya Central y el llano de Lleida

La media diaria de los niveles de PM10 de ayer miércoles fue superior al valor de 50 μg/m³ en cuatro puntos de medición: dos entre el Área de Barcelona y el Vallès – Baix Llobregat, uno en la Cataluña Central y Lleida. La previsión a 24 horas indica que los niveles se mantendrán elevados y se podría superar el valor diario de 50 μg/m³ durante el día de hoy, dado que se prevé que las condiciones de dispersión no mejoren significativamente.

Prevención para evitar el episodio ambiental

El aviso preventivo es la fase previa a la posibilidad de episodio ambiental, sin que se tenga que producir necesariamente, y se activa para reducir las emisiones de contaminantes, en este caso, las partículas que se emiten por causa de las actividades humanas, que se añaden a las que hay presentes en la atmósfera por motivos naturales. Este aviso comporta indicar en los paneles luminosos de los principales ejes viarios que el nivel de contaminación es elevado; informar a la ciudadanía para que priorice el uso del transporte público hacia el vehículo privado; notificar a las actividades industriales y obras públicas y de generación eléctrica que activen los protocolos de trabajo previstos en estos casos; y recomendar a los municipios que detengan o reduzcan las actividades u obras con materiales pulverulentos.

Evitar más partículas

En esta situación, la Generalitat recomienda a la ciudadanía:

Realizar los trayectos a pie o en bicicleta, escogiendo calles poco frecuentadas por el tráfico.

Priorizar el transporte público.

Reducir los desplazamientos en vehículo privado (si es posible, trabajar a distancia, variar el horario de trabajo a cambio de viajar en transporte público, trabajar en otro lugar de la empresa, más cerca de casa...).

Utilizar el coche compartido.

Realizar una conducción eficiente (arranque suave, reducir la velocidad, utilizar el freno motor, evitar acelerones y frenadas bruscas, etc.).

En el caso de disponer de diferentes vehículos, usar el que tenga las emisiones más bajas.