Emiten un aviso por contaminación en Lleida
El límite de las medias diarias de partículas de diámetro inferior a 10 micras se ha superado en la estación situada en la capital del Segrià y la calidad del aire es "desfavorable"
El Govern ha activado este jueves un aviso preventivo por contaminación atmosférica por niveles elevados de partículas de diámetro inferior a 10 micras (PM10) en el ambiente atmosférico en las zonas de calidad del aire (ZQA) del Área de Barcelona, Vallès-Baix Llobregat, Catalunya Central y el llano de Lleida
La media diaria de los niveles de PM10 de ayer miércoles fue superior al valor de 50 μg/m³ en cuatro puntos de medición: dos entre el Área de Barcelona y el Vallès – Baix Llobregat, uno en la Cataluña Central y Lleida. La previsión a 24 horas indica que los niveles se mantendrán elevados y se podría superar el valor diario de 50 μg/m³ durante el día de hoy, dado que se prevé que las condiciones de dispersión no mejoren significativamente.
Prevención para evitar el episodio ambiental
El aviso preventivo es la fase previa a la posibilidad de episodio ambiental, sin que se tenga que producir necesariamente, y se activa para reducir las emisiones de contaminantes, en este caso, las partículas que se emiten por causa de las actividades humanas, que se añaden a las que hay presentes en la atmósfera por motivos naturales. Este aviso comporta indicar en los paneles luminosos de los principales ejes viarios que el nivel de contaminación es elevado; informar a la ciudadanía para que priorice el uso del transporte público hacia el vehículo privado; notificar a las actividades industriales y obras públicas y de generación eléctrica que activen los protocolos de trabajo previstos en estos casos; y recomendar a los municipios que detengan o reduzcan las actividades u obras con materiales pulverulentos.
Evitar más partículas
En esta situación, la Generalitat recomienda a la ciudadanía:
- Realizar los trayectos a pie o en bicicleta, escogiendo calles poco frecuentadas por el tráfico.
- Priorizar el transporte público.
- Reducir los desplazamientos en vehículo privado (si es posible, trabajar a distancia, variar el horario de trabajo a cambio de viajar en transporte público, trabajar en otro lugar de la empresa, más cerca de casa...).
- Utilizar el coche compartido.
- Realizar una conducción eficiente (arranque suave, reducir la velocidad, utilizar el freno motor, evitar acelerones y frenadas bruscas, etc.).
- En el caso de disponer de diferentes vehículos, usar el que tenga las emisiones más bajas.
- Regular la climatización de los hogares y establecimientos.