Herido grave con una sierra radial un operario en Bellpuig

La entrada de servicios de urgencias del hospital Arnau de Vilanova. - JORDI ECHEVARRIA

Un operario resultó herido de gravedad este miércoles por la mañana en Bellpuig al cortarse en un brazo con una sierra radial, según informaron los Bombers. Pasó en la carretera de Preixana y fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova por el SEM.

Por otra parte, el GRAE de los Bomberos rescató este miércoles por la mañana en la cueva d'Anes, en Prullans, a un senderista indispuesto. Fue evacuado en helicóptero y, posteriormente, en ambulancia.