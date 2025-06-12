Jueces y fiscales irán a la huelga si pierden independencia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Más de una veintena de jueces y fiscales leridanos se concentraron ayer al mediodía ante las puertas de los juzgados del Canyeret –como en el resto de sedes judiciales del Estado– para reclamar la retirada de dos reformas impulsadas por el Gobierno que pretenden modificar el acceso a ambas carreras y la estructura de la Fiscalía porque, a su juicio, buscan debilitar el Poder Judicial “en su función de contrapeso del poder político”. Consideran que ponen en riesgo la independencia judicial y la imparcialidad del Ministerio Público. Avisaron de que, si no se atiende su petición, no descartan ir a la huelga. El fiscal Juan Boné calificó de “perturbadoras” estas reformas y alertó de que la ciudadanía se verá perjudicada.

Por todo ello, jueces y fiscales reclaman la retirada inmediata de ambos proyectos y al mismo tiempo un aumento de la dotación de jueces y fiscales por una justicia “más ágil y de calidad”. También quieren que haya “garantías reales” de independencia e imparcialidad. Asimismo, advierten de que una Fiscalía sin independencia favorece a la impunidad en casos de corrupción.