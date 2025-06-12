Licitadas las obras que permitirán suprimir un paso a nivel de la línea del tren de la Pobla en Gerb

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha licitado este jueves las obras para la supresión de un paso a nivel en Gerb, en Os de Balaguer. Se trata del paso a nivel número 22 de la línea Lleida – La Pobla de Segur, que se sustituirá por un paso elevado. Los trabajos, con un presupuesto de 1,9 millones de euros (antes de IVA), tendrán una duración de 12 meses y la previsión es que empiecen durante el primer trimestre del 2026. El nuevo paso elevado tendrá 13,5 metros de longitud y 8 metros de anchura con un vial de 6 metros de anchura y dos carriles para el paso de vehículos. La actuación permitirá mejorar la seguridad vial y ferroviaria al municipio.

Actualmente, la línea Lleida – La Pobla de Segur d'FGC cuenta con 17 pasos a nivel. Desde 2005, Ferrocarrils ha eliminado 8, los más recientes han sido el paso a nivel 16, en Vallfogona de Balaguer, suprimido en abril; y los pasos a nivel 18, en Balaguer, y 12, en Térmens, que se eliminaron el año pasado.

Ferrocarrils sigue una política para la progresiva eliminación de los pasos a nivel de la red a través de negociaciones con los municipios afectados. El objetivo de la compañía es eliminar el riesgo que suponen tanto para la explotación ferroviaria como vial y mejorar así la seguridad de las personas usuarias.