Mural reivindicativo en L’Espluga Calba

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

“La escuela rural florece entre árboles y sueños”, se puede leer en el mural reivindicativo que en los últimos días han pintado en su patio los alumnos de la escuela Porcel de Cervera, de L’Espluga Calba.

Es una iniciativa del AFA (Asociación de Familiares de Alumnos) con la dirección de Solaç Centre d’Expressió Artística, de Mollerussa. “Creemos que las ventajas de una escuela rural son muchas”, señala el AFA en un comunicado, en el que reivindican este tipo de centros.

Varios alumnos de la escuela de L’Espluga Calba colaboran en la pintura del mural.

“La escuela es una estructura básica para arraigar a los niños en el pueblo”, indicaron fuentes del ayuntamiento, que quiere potenciar su funcionamiento. Hay veinte niños entre la guardería y la escuela.