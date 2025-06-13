Arden dos vehículos en La Pobla de Segur y otros dos en Agramunt

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat sofocaron la madrugada de ayer sendos incendios de vehículos en La Pobla de Segur y Agramunt. En la localidad del Jussà fueron alertados a la 1.40 horas. Ardieron dos vehículos en la calle Costapera. En el municipio del Urgell, el fuego se declaró a las 4.03 horas en un parking público de la calle Raval de Puigverd del municipio. Quemaron dos coches y todo apunta a que fue un fuego intencionado.