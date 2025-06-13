Arrancan las obras de rehabilitación de los pisos de los maestros

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Els Plans de Sió ha iniciado las obras de rehabilitación de los dos pisos de los maestros de Hostafrancs ubicados en la plaza Jordi Cuixart, junto a las antiguas escuelas.

Según el alcalde, Xavier Pintó, los pisos se habían alquilado de forma puntual para algunos vecinos que iban a veranear al pueblo “pero eran muy viejos y estaban en muy mal estado”. La intención del consistorio es rehabilitarlos de forma integral y que se puedan alquilar a gente joven que quiera establecerse en el municipio. Aun así, también podrían acoger a familias con hijos, ya que son pisos con tres habitaciones donde pueden vivir entre cuatro o cinco personas. Pintó aseguró que en el municipio hay muy poca oferta de vivienda, sobre todo de alquiler, y hay mucha demanda. El edil explicó que hay muchas casas vacías, pero que no están en venta ni en alquiler. “Estamos muy cerca de Guissona, donde tampoco hay vivienda, y por esto tenemos tanta demanda”. Tras la instalación de la red de fibra óptica y desde la pandemia el municipio incrementó el padrón en unos 40 habitantes y actualmente cuenta con 570. La actuación tendrá un coste de 200.000 euros y en parte estará financiada por la Diputación y la Generalitat.