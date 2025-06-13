Arrancan las obras de rehabilitación de los pisos de los maestros
El ayuntamiento de Els Plans de Sió ha iniciado las obras de rehabilitación de los dos pisos de los maestros de Hostafrancs ubicados en la plaza Jordi Cuixart, junto a las antiguas escuelas.
Según el alcalde, Xavier Pintó, los pisos se habían alquilado de forma puntual para algunos vecinos que iban a veranear al pueblo “pero eran muy viejos y estaban en muy mal estado”. La intención del consistorio es rehabilitarlos de forma integral y que se puedan alquilar a gente joven que quiera establecerse en el municipio. Aun así, también podrían acoger a familias con hijos, ya que son pisos con tres habitaciones donde pueden vivir entre cuatro o cinco personas. Pintó aseguró que en el municipio hay muy poca oferta de vivienda, sobre todo de alquiler, y hay mucha demanda. El edil explicó que hay muchas casas vacías, pero que no están en venta ni en alquiler. “Estamos muy cerca de Guissona, donde tampoco hay vivienda, y por esto tenemos tanta demanda”. Tras la instalación de la red de fibra óptica y desde la pandemia el municipio incrementó el padrón en unos 40 habitantes y actualmente cuenta con 570. La actuación tendrá un coste de 200.000 euros y en parte estará financiada por la Diputación y la Generalitat.