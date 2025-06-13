Dos pueblos del Pirineo de Lleida, a la cabeza en densidad de bares en todo el Estado español

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La intensidad de la actividad turística está haciendo que en el Pirineo se den ofertas de alojamiento y restauración tendentes a la desmesura: La Vall de Boí dispone de sendas ofertas de 39,32 plazas de alojamiento por cada mil habitantes y Naut Aran otra de 44,83 cafeterías, restaurantes y bares para esa misma proporción de vecinos, unos registros que sitúan a los dos municipios leridanos en los primeros puestos de esas clasificaciones a escala estatal (para pueblos de más de mil vecinos), según indican las Fichas Socioeconómicas 2024-2025 que ayer hizo públicas el Consejo General de Economistas (CGE).

En el primer caso tiene mucho que ver la desmesurada concentración de HUT (Viviendas de uso Turístico) que se da en el municipio: supera las 420, según los datos del ayuntamiento, en un municipio con 932 viviendas principales y de uso frecuente y 1.091 secundarias y/o de uso esporádico, según las últimas estimaciones del INE (Instituto Nacional de Estadística). La presión que ese número de HUT suponía para el mercado inmobiliario local, donde la oferta de alquiler es escasa y cara, obligó al consistorio a decretar una moratoria para frenar su crecimiento.

Naut Aran, señalado hace unos días como el principal destino de interior de Catalunya y el segundo del Estado por la patronal turística Exceltur, también se encuentra en el top 10 estatal, en este caso con una planta de 37,93 plazas turísticas por cada mil vecinos. Ocupa el tercer puesto, con Cabrales (Asturias) entre los dos municipios leridanos.

Ese contexto de especialización turística de montaña tiene consecuencias directas en el mercado inmobiliario del lugar. Los datos del CGE sitúan a Naut Aran en el tercer puesto de dos clasificaciones, la del mayor valor catastral de las viviendas por habitante para pueblos de más de mil vecinos (158.853) y la de los pueblos de ese tamaño con más transacciones inmobiliarias (111,8 por cada millar de empadronados), algo que apunta a un recalentamiento de ese sector. En el primer caso, el líder estatal absoluto es Prats i Sansor, con un ratio de 239.012 euros.

La Vall de Boí también está en el top 10 de la oferta de restauración y bares, con 32,17 locales por mil habitantes. Está en el sexto puesto, por detrás de otro destino de nieve, naturaleza y románico como Sallent (Huesca) y de tres de mar como Potes (Cantabria) y Cadaqués y El Port de la Selva en Girona.

La amplia planta comercial de Bossòst

Bossòst, en Aran, aparece en el quinto puesto de la clasificación que recoge la amplitud de la oferta comercial: dispone de medio centenar de tiendas, 43,71 por cada mil habitantes.

Solo 8 pueblos superan a Vilamòs en renta media

Vilamòs, también en Aran, figura en el noveno puesto en cuanto a la renta neta media (una vez descontados impuestos y cotizaciones) por habitante: 24.052 euros en el ejercicio fiscal de 2022.

El enorme parque empresarial de Naut Aran

El censo empresarial sitúa a Naut Aran en el décimo puesto de la clasificación de los municipios de más de mil habitantes: tiene 287 empresas, 151,37 por cada millar de vecinos.

Muchos nacimientos y elevada masculinización

Azanuy-Alins, en la Llitera, presenta la décima tasa de natalidad más alta del Estado (33,9 nacimientos por mil habitantes) y Belver, en el Baix Cinca, es el octavo más masculinizado con un 57,59% del censo.