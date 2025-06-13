La Vall de Lord ‘coloca’ 107 ha de bosque para capturar CO2

La gestión de los créditos de carbono incluye el aclareo de los árboles jóvenes del bosque.

La Associació Forestal de la Vall de Lord ha colocado este año la gestión y el mantenimiento de un total de 107 hectáreas de bosque de Sant Llorenç de Morunys como crédito de carbono, y prepara para el año que viene otra emisión de bonos climáticos de una extensión similar cuya asignación a una empresa con exceso de emisiones de CO2 se encuentra en fase de negociación, explicaron fuentes de la entidad.

El primer paquete, dividido en tres rodales, ha sido contratado por ATL (Aigües del Ter-Llobregat), que pagará anualmente 4.100 €/ha. Esas créditos se harán efectivos este mismo año.

El proyecto consiste en poner superficies boscosas a disposición de empresas que emiten grandes volúmenes de gases de efecto invernadero y cuya financiación permite adecuar las masas arbóreas para que absorban al menos una parte de esas emisiones y, de esta manera, compensen esa polución.

En el caso de ATL, que en 2024 emitió en torno a 65.000 toneladas de CO2 equivalente, la previsión es que los créditos climáticos en la Vall de Lord faciliten la absorción de 3.600, a razón de algo más de 30 por hectárea y año.

Ese dinero permite a los propietarios de los bosques financiar una gestión, y su posterior mantenimiento, en la que se eliminan los árboles de menor entidad para facilitar el desarrollo de los de mayor envergadura, que son los que capturan mayores volúmenes de dióxido de carbono al realizar la fotosíntesis.

“Los bosques tienen mucha densidad y es necesario rebajarla. La idea es poder disponer en diez años de bosques viejos en las zonas en las que estamos trabajando”, explican fuentes de la asociación, que resaltan que “primero creamos el Promacc (Proyecto Forestal de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático) y después buscamos las empresas a las que se les ofrece”.