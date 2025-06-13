Muere al precipitarse con su todoterreno en Montferrer

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un conductor de Montferrer i Castellbò de 57 años perdió la vida a primera hora de la mañana de ayer salirse de la vía y precipitarse por una ladera con su todoterreno pick up en la N-260 (Eix Pirinenc), cerca del Port del Cantó, en el Alt Urgell.

Los Mossos d’Esquadra fueron alertados a las 6.34 horas cuando, por causas que se están investigando, el vehículo se salió de la vía en el kilómetro 253,9 cayendo por una ladera, dando varias vueltas de campana. A consecuencia del accidente, falleció el conductor y único ocupante, J.P.Q., de 57 años, vecino de Montferrer i Castellbò. Al lugar acudieron tres patrullas de los Mossos d’Esquadra, dos dotaciones de Bomberos de la Generalitat y dos ambulancias del SEM.

Con esta ya son nueve las personas que han perdido la vida este año en siniestros viales en las comarcas de Lleida, tres menos que en el mismo periodo del 2024. La de ayer es la segunda víctima de 2025 en Montferrer. Ocurrió el 16 de febrero, también en la N-260, cuando un motorista fue arrollado por un turismo. Los Mossos detuvieron al conductor del coche por homicidio imprudente. En Catalunya este año han muerto 62 personas en accidentes de tráfico.