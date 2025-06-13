Preparan el cementerio de Cervera para su ampliación

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La Paeria de Cervera ha aprobado de forma inicial el proyecto de mejoras en el cementerio municipal, una actuación previa a la futura ampliación.

Los trabajos contemplan la mejora de la red de recogida de aguas pluviales con la construcción de un depósito para aprovechar el agua para el riego y se prevé dotar el recinto de un almacén con una instalación eléctrica que permita establecer un punto de recarga de la máquina elevadora. Por otro lado, también se repararán las cubiertas para que sean impermeables y se repararán las deficiencias detectadas en los revestimientos. Finalmente, se mejorarán los accesos exteriores al recinto abriendo un muro en la parte posterior que comunique con el nuevo espacio de ampliación. Se construirán unas escaleras y una rampa en la parte posterior y se ampliará el acceso exterior al norte del recinto y se adecuará el terreno.

Los trabajos tendrán un coste de 310.867,98 euros y se financiarán a través del Pla de Cooperació Municipal en materia de salud de la diputación de Lleida.

El año pasado se llevó a cabo una primera fase de acondicionamiento del terreno de unos 3.000 metros cuadrados ubicado en la parte posterior del cementerio donde se prevé la futura ampliación con 200 nuevos nichos y columbarios. El cementerio de Cervera cuenta con una superfície de 20.000 metros cuadrados, es el mayor en superficie de la comarca y data del 1807.