Incendio en un tren en la estación de Cervera

Una dotación de los Bombers de la Generalitat trabajó ayer en las tareas de extinción de un pequeño incendio en la estación de tren de Cervera. Según explicaron, de un tren habían salido chispas. Los Bomberos recibieron el aviso a las 12.49 horas. La circulación de trenes no quedó afectada.

Cabe recordar que la noche del pasado martes un incendio en unos matorrales cercanos a la vía del tren en Anglesola, por lo que parece provocados por las chispas generadas en una maniobra de frenada de un convoy, obligó a interrumpir la circulación de esta misma línea (RL3 y RL4), que va de Lleida a Cervera. En ese caso, los 37 pasajeros fueron evacuados en el andén de la estación a la espera de que llegase un medio de transporte alternativo.

Por otra parte, tres dotaciones de los Bomberos trabajaron en la extinción de un incendio de vegetación en Menàrguens. El aviso se recibió a las 13.57 horas junto a la C-12, en dirección Lleida. El fuego quemó una superficie de unos 8.500 metros cuadrados. Por otra parte, un fuego calcinó un contenedor de madrugada en al Grup Santa Maria de Gardeny en Lleida.