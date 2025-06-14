La Coma de Meià abre hoy el taller de cocina y ‘slow food’: “la cocina catalana es también una forma de entender la vida”

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

La Fundació Coma de Meià abre hoy sus puertas con la intención de convertirse en un referente de la gastronomía de proximidad y tradicional, vinculada también al slow food, más consciente, sostenible y placentero. Este es el punto de partida del proyecto que lidera Sergi de Meià, nombre con el que se conoce al chef barcelonés Sergi Company. “No se trata de un proyecto solo gastronómico, es una propuesta social. Cocinar va más allá de nutrir. Es conservar, emocionar y transformar. Cocinamos para provocar cambios, para dar valor a quienes cultivan y producen con respeto, y para enseñar a las nuevas generaciones que el futuro no se construye solo con la tecnología, sino también con conciencia. Cocinamos para demostrar que otra forma de vivir y de alimentarse no solo es posible, sino necesaria”, dice.

La Fundació ya cuenta con un centro gastronómico y formativo, mientras que está programado tener después del verano un espacio gastrosensorial, diseñado para el aprendizaje, un ‘huerto-escuela’. En estos dos espacios se impartirá formación en gastronomía y en agricultura regenerativa, al tiempo que se dará visibilidad y valor a los productores y productos catalanes. El centro aspira a convertirse además en un núcleo de desarrollo gastronómico y cultural, que facilitará la inserción laboral de jóvenes y personas en situación de exclusión social a través de la Formación Profesional Ocupacional Dual. De hecho, Sergi de Meià cuenta ya con dos personas procedentes de la Fundació Privada Ilersis, que trabajarán en la elaboración de los platos del centro de Vilanova de Meià y que ya colaboran en los del Perifèria Cultura, proyecto con el que también colabora el chef.

“La cocina catalana no es solo un legado culinario, es también una forma de entender la vida. No hablamos solo de recetas, sino de un ecosistema vivo que une la tierra, las personas y la cultura. En un mundo que olvida deprisa, nosotros recordamos. En un mundo que corre, nosotros echamos raíces. Nuestra cocina es agricultura, es permagastronomía. Es una manera de vivir que respeta los ritmos de la naturaleza, que no ve el paisaje como un recurso a explotar, sino como un maestro del que aprender. Hablamos de una gastronomía que no solo alimenta el cuerpo, sino que también nutre el alma”, dice Sergi.

El objetivo de la Coma de Meià es también crear una comunidad de amigos que participen de forma estable en sus actividades. Con esta iniciativa, la Fundació busca tejer alianzas que contribuyan a preservar el patrimonio y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. Así, ofrece tres modalidades anuales de 75, 150 y 240 euros. Mientras, el centro tiene previsto servir comidas los miércoles y cenas los jueves, viernes y sábados. Sergi de Meià seguirá colaborando durante el año en el Perifèria Cultural, con la próxima cita fijada para el 5 de julio en Agramunt, donde pondrá en valor el turrón. El 18 preparará en Alentorn un menú con productos de Eco Artesa, una entidad que promueve la agricultura y la ganadería sostenibles en Ponent.