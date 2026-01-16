Canon dona cientos de tarros de tomate al Banco de Alimentos de Lleida valorados en 1200€

La delegación de Canon, junto con la directiva del Banco de Alimentos de Lleida, con los tarros de tomate en el fondo.Banco de Alimentos de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La delegación de Lleida de la multinacional electrónica japonesa Canon han dado en el Banco de Alimentos de Lleida tarros de tomate valorados en 1200 euros, según informa la misma entidad. El donativo se ha hecho en el contexto de una visita de la delegación en las instalaciones del Banco de Alimentos de la demarcación, en la que han asistido el gerente de Canon en Lleida, Manel Urbano, y el presidente y directora del Banco de Alimentos leridanos, Antoni Fo y Teresa Farré, respectivamente.

Según el comunicado del Banco de Alimentos de Lleida, los dos dirigentes han querido "agradecer muy especialmente esta donación que Canon hace efectiva de unos años acá" y han recordado que gracias a estos alimentos podrán "abastecer personas y familias en situación de vulnerabilidad social y precariedad alimentaria".