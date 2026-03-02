Atropelladas madre e hija en un paso de peatones en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Una madre y su hija han resultado heridas de gravedad menor este lunes por la mañana al ser atropelladas por un turismo en un paso de peatones sin semáforo en la calle Joc de la Bola de Lleida. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha activado tres ambulancias, ha trasladado a las heridas al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

El atropello se ha producido cuando faltaban cinco minutos para las nueve de la mañana.

Varios heridos en accidentes de tráfico en El Pont y Guissona

Por otra parte, un accidente registrado sobre las 16.42 horas en la L-313 en Guissona implicó a dos vehículos que chocaron de frente. Se saldó con varios heridos que fueron trasladados por el SEM al Arnau de Vilanova. También se registró una salida de vía en la N-260 en El Pont de Suert con un herido leve y un choque entre un vehículo y una moto en Artesa de Lleida sin heridos. También se produjo una salida de vía en la A-22 en Lleida sin heridos. Según Trànsit, 13 personas han perdido la vida en las carreteras catalanas en lo que va de año, 9 menos que el año pasado en estas mismas fechas. En Lleida, han sido dos las víctimas mortales, ambas en la Noguera.