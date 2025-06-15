Ainet rinde homenaje a las tradiciones del Pallars

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Actividades como cortar leña y apilar pacas de hierba fueron algunas de las pruebas que afrontaron ayer los equipos participantes en la tercera edición de las Olimpíades Pallareses, que se celebraron en Ainet de Cardós, en el municipio de Vall de Cardós. La iniciativa combina deporte, cultura y comunidad. En esta tercera edición se rindió un homenaje a la gente del Pallars, su historia y tradiciones. Los equipos, formados por cuatro o seis personas, afrontaron las pruebas que combinaron aspectos técnicos y físicos. Además de las competiciones deportivas, las olimpiadas incluyeron exhibiciones de arte local, gastronomía y música en directo, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa uniendo deporte y cultura. Las pruevas fueron seguidas por un numeroso público y los jueces fueron personas que se han dedicado a estos oficios.