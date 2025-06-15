Cuatro detenidos y 259 identificados en Tàrrega y La Seu

Los Mossos d’Esquadra llevaron cabo el viernes dos operativos contra la multirreincidencia, dentro del plan Kanpai, en Tàrrega y La Seu d’Urgell que se saldaron con cuatro detenidos y un total de 259 personas identificadas. También tuvieron lugar en otros municipios catalanes como Sant Feliu de Llobregat, Salou, Mataró, Vilanova i la Geltrú, Tortosa, Figueres y Vic. En total hubo 24 detenidos con una media de cinco antecedentes y 138 denuncias por tenencia de armas o drogas.

En el caso de Tàrrega, los Mossos, en colaboración con la Policía Local, arrestaron a cuatro personas (una por drogas, otra por atentado a la autoridad y dos por desobediencia) e identificaron a 157 personas. También se controlaron 58 vehículos y se levantaron 11 denuncias administrativas por tenencia de drogas. Asimismo, se llevaron a cabo dos inspecciones en sendos establecimientos (ver SEGRE de ayer). En La Seu d’Urgell, el operativo se saldó con 99 personas identificadas y un investigado por quebrantamiento de condena. También se levantaron 5 denuncias administrativas (cuatro por sustancias estupefacientes y una por falta de respeto), tres denuncias administrativas por alcoholemia al volante y una penal por conducción bajo efectos de las drogas. Hace un mes, los Mossos y la Guardia Urbana de Lleida hicieron también un operativo Kanpai con 3 detenidos y 339 identificados con 1.600 antecedentes en diferentes zonas de la ciudad como el Eix y el Centro Histórico. Días después se hizo otro operativo en la Mariola, que se saldó con dos detenidos por drogas, seis actas por drogas y una por tenencia de un arma blanca.