Un jugador de waterpolo sufre un colapso en Balaguer

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Club Waterpolo Balaguer se vio obligado a suspender ayer un torneo que se estaba disputando en la piscina municipal después de un grave incidente sanitario. Un miembro del conjunto local sufrió un colapso repentino a media tarde, hecho que se presume de que habría podido ser consecuencia de una parada cardiorrespiratoria, aunque las autoridades sanitarias todavía no han confirmado oficialmente la causa exacta del incidente.

La rápida intervención del personal sanitario presente en las instalaciones resultó crucial para la estabilización del deportista. Una médico y tres socorristas presentes en las instalaciones de Balaguer actuaron inmediatamente aplicando los protocolos de emergencia hasta la llegada de los servicios médicos especializados.

En el lugar acudieron dos ambulancias del SEM y un helicóptero medicalizado que garantizaron la atención profesional del afectado. Después de ser estabilizado en el mismo recinto deportivo, el jugador fue trasladado al hospital Arnau de Vilanova para recibir atención especializada.

Ante la gravedad de los hechos, los organizadores tomaron la decisión de cancelar la jornada deportiva. Tanto desde el Club Waterpolo Balaguer como desde el área de deportes de la Concejalía expresaron su agradecimiento por la eficaz actuación de los equipos de emergencia, cuya intervención resultó determinante en estos críticos momentos.