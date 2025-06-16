Azcón, dispuesto a colaborar con el MNAC por el traslado de los murales, pero avisa de que no se dejarán “tomar el pelo”

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para el traslado de las pinturas murales de Sijena. Ha advertido que lo que no quiere lo que les “engañen” y ha remarcado que “técnicamente” es posible hacer la operación y acatar la sentencia. También ha recordado que ya se sabía que habría estas “dificultades” y por eso confía en que las administraciones que forman parte del consorcio no intentarán “dilatar” el traslado. “Vamos a trabajar de forma conjunta pero no nos dejaremos tomar el pelo”, ha remarcado Azcón, que también ha pedido que el grupo de trabajo tenga claro de inicio que el objetivo es cumplir la sentencia y que las pinturas vuelvan a Villanueva de Sijena cuanto antes mejor.

Azcón ha valorado el resultado de la reunión del consorcio del MNAC cuando han pasado 19 días de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a entregar los murales en el Monasterio de Villanueva de Sijena. El presidente aragonés ha querido dejar claro que no quieren que la creación de un grupo de trabajo sirva para “prolongar indefinidamente en el tiempo” la entrega de los murales. Por eso, ha añadido que una de las primeras cosas que exigirán será un “cronograma” para comprobar que la voluntad de las diferentes administraciones, la catalana y el estatal, es que las pinturas de Sijena lleguen lo antes posible a Aragón.

Azcón se ha mostrado dispuesto a colaborar con el consorcio siempre que las decisiones que se adopten tengan en cuenta el cumplimiento de la sentencia del Supremo, que parte que las pinturas “se pueden trasladar, aunque con dificultad”.