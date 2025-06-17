El Eix Pirinenc contará con radares, paneles de información y otros sistemas para mejorar la movilidad y seguridad

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Govern ha aprobado el proyecto de transformación de la red vial del norte del país mediante la instalación de sistemas de transporte inteligente (ITS) en el Eix Pirinenc. La iniciativa tiene como objetivo la aplicación de tecnologías avanzadas para la gestión del tráfico en varias carreteras para mejorar la seguridad vial, reducir la siniestralidad y también para adaptar estas infraestructuras a las necesidades del vehículo inteligente y conectado. Entre los equipamientos inteligentes que se instalarán, hay paneles de información variable para alertar en tiempo real sobre el estado del tráfico y las condiciones meteorológicas, cámaras de vigilancia y visión artificial para la supervisión del tráfico y la detección de incidencias.

Otras tecnológicas que el Servei Català de Trànsit (SCT) implementará en el Eix Pirinenc son radares de tramo y puntuales para controlar la velocidad y reducir los comportamientos de riesgo, estaciones meteorológicas para monitorar condiciones adversas, especialmente en zonas de montaña, y aforadores no intrusivos y lectores de matrículas para el análisis del flujo de vehículos y la planificación vial, así como infraestructuras de comunicaciones con fibra óptica, radioenlace y tecnología 4G/5G para garantizar la conectividad con el Centro de Información Vial de Cataluña (CIVICAT).

El proyecto también incorpora inteligencia artificial para predecir congestiones, detectar situaciones de riesgo y adaptar la señalización de manera dinámica, así como sistemas de velocidad inteligente para proteger colectivos vulnerables, como los ciclistas, y para prevenir atropellos de fauna.

Concretamente, este proyecto aprobado prevé el equipamiento del Eix Pirinenc Centre, que incluye vías estratégicas como la N-260 (La Seu d'Urgell – Ripoll); la C-14; la C-16; l'N-145 y la C-162, y tiene un presupuesto, hasta el 2027, de 9.000.921,98 euros. La instalación de estos sistemas en la vía forma parte de un proyecto más amplio que en un futuro también incluirá dos fases más con el equipamiento de la red vial de la zona oeste y este del Eix.