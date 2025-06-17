El consistorio catalogará piezas artísticas en casas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Fraga ha iniciado la elaboración de un catálogo de monumentos de la ciudad que llevará a cabo el Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) de la UdL y que incluirá los elementos monumentales de las viviendas, según expusieron ayer el alcalde de la capital bajocinqueña, Ignacio Gramún, y la directora y la subdirectora del CAEM, Maria Antònia Argelich y Jésica Martí. El proyecto, que incluye un proceso participativo a través de la web municipal, contempla establecer el número de bienes a catalogar en función de parámetros legales y de características físicas arquitectónicas en las que se analizará el valor histórico-artístico y el estado de conservación actual. La información disponible hasta ahora se había concentrado en la catalogación de monumentos y edificios a partir del análisis de sus fachadas únicamente.