Arrancan las obras para la nueva comisaría de Mollerussa

El proyecto para la construcción de la nueva Área Básica Policial (ABP) Mollerussa-Les Borges Blanques de los Mossos d'Esquadra empieza a hacerse realidad. El ayuntamiento de Mollerussa ya ha formalizado la licencia de obras y esta semana han comenzado los primeros trabajos en los terrenos destinados a acoger la comisaría, ubicados junto al parque de bomberos y cerca de la carretera de Linyola. Las tareas iniciales se centran en la limpieza de hierba y adecuación del solar.

Las obras irán a cargo de la constructora Vesta Rehabilitación por un importe de 7.865.873,98 euros.

La futura comisaría prestará servicio a los municipios de las comarcas de Les Garrigues y el Pla d’Urgell, con una dotación estable de entre 60 y 70 agentes. Contará con unidades de seguridad ciudadana, investigación y un laboratorio específico para la Unidad Regional de Policía Científica.

Uno de los elementos más destacados del nuevo equipamiento será la galería de prácticas de tiro para armas largas, que tendrá una longitud de hasta 50 metros, convirtiéndose en un espacio clave para la formación de los agentes de la Región Policial de Ponent. Esta galería ocupará 1.200 de los 2.200 metros cuadrados totales del edificio y se complementará con una innovadora galería virtual de tiro, incorporando así nuevas tecnologías al entrenamiento policial.

Aunque inicialmente estaba previsto que la construcción de este nuevo equipamiento comenzara en febrero, el calendario se ha reajustado y los trabajos ya están en marcha. El plazo de ejecución previsto es de 18 meses, por lo que, si no hay contratiempos, la nueva comisaría podría estar operativa a lo largo del próximo año.