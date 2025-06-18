Caminada a la Llum de la Lluna con 700 inscritos el 4 de julio

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La 32 edición de la Caminada a la Llum de la Lluna se celebrará en Mollerussa el viernes 4 de julio, con una previsión de 700 participantes. Este año se incorpora como novedad el QuizzMoon, un juego de preguntas durante el recorrido, organizado junto con la Associació El Rovell, con el sorteo de un jamón ofrecido por Cansaladeria Porté. La salida será a las nueve y media de la noche desde la piscina cubierta hasta el Salt del Duran, finalizando en el Parc Municipal. La inscripción, que incluye pulsera identificativa, bocadillo, bebida y, para los primeros 600 inscritos, una camiseta conmemorativa, tiene un coste de 7 euros (o 5 euros sin camiseta para los últimos 100).

La caminata colabora con el Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran, que impulsa proyectos humanitarios en Etiopía. Patrocinan y colaboran Serveis Roselló, Argal, Llibreria Dalmases, Cansaladeria Porté, Forn Guiu y Bar El Chiringuito.