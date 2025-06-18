La demarcación de Lleida prevé recibir a más de 580.000 turistas durante el verano, un volumen similar al de los últimos dos años

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El sector turístico de las comarcas de Ponent y del Alt Pirineu i Aran prevé recibir a más de 580.000 visitantes durante este verano. Además, se calcula que estos generarán más de 1,5 millones de pernoctaciones, cifra que supondría revalidar los resultados obtenidos entre los meses de junio y septiembre de los últimos dos años. Uno de los objetivos, sin embargo, es poder alcanzar la temporada; tanto desde Sant Joan hasta mediados de julio como de finales de agosto hasta el 12 de octubre. Con respecto al perfil de público, se espera que, mayoritariamente, provenga de Cataluña u otros puntos del Estado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los turistas internacionales supusieron, el verano del año pasado, un 20% del total de visitantes y un 17% de las noches de alojamiento.

El vicepresidente del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha detallado que los datos de los primeros cuatro meses del año "permiten reforzar estas buenas previsiones", teniendo en cuenta que en este periodo se ha registrado un ligero aumento de ocupación con respecto al de 2024. Concretamente, según datos del Instituto Nacional de Estadística, los hoteles, campings, casas de turismo rural y apartamentos turísticos han recibido 433.244 turistas y 1.032.917 pernoctaciones, cifra que supone un incremento del 3,08% y del 0,94%, respectivamente.

Serrano ha dicho que aunque en otras destinaciones turísticas se hablará este verano de masificación e, incluso, se organizarán acciones de protesta, este no es el caso de la demarcación de Lleida. Así, ha asegurado que en estas comarcas el sector no ha crecido de forma "descontrolada" como en otras zonas y ha destacado que es una destinación "sostenible". De hecho, ha apostado por alcanzar la temporada con el fin de poder incrementar el número de pernoctaciones en otros meses del año.

Por su parte, el secretario general de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, ha destacado que las previsiones indican que esta campaña de verano será positiva, teniendo en cuenta que el sector ya ha empezado a trabajar con la idea de llegar hasta el otoño. En este sentido, ha dicho que la situación ideal para los hostaleros sería poder hacer una temporada más o menos estable que se alargara entre 9 y 10 meses del año.

Mientras, Josep Lluís Farrero, representante de la Federació de Turisme Rural de Lleida, ha detallado que esperan una ocupación de entre el 70 y el 75% en las casas rurales de la demarcación durante el puente de Sant Joan y que las previsiones de cara al verano también son buenas. Así, ha dicho que la lluvia de la primavera ha sido muy beneficiosa para la flora, los ríos y el paisaje y que estos elementos ayudaran a atraer visitantes. De hecho, el presidente de la Asociación de Empresas de Deportes de Aventura del Pallars Sobirà, Flòrido Dolcet, ha destacado que las reservas de agua actuales son las mejores de los últimos 20 años y que esperan superar los 800.000 servicios ofrecidos el año pasado.

En el caso de los campings, la previsión de cara a Sant Joan es llegar al 70 o 80% de ocupación. Mientras, este verano, se espera estabilizar el volumen de usuarios que se han registrado en el último año, teniendo en cuenta que el sector ha experimentado un crecimiento importante después de la pandemia. Aunque las lluvias de la primavera han generado una cierta "inestabilidad" en los visitantes extrangeros, la presidenta de Càmpings de Lleida, Cel Feliu, se muestra más optimista de cara a los próximos meses.

La temporada de verano de este año se ha celebrado en la Vall de Boí (Alta Ribagorça), teniendo en cuenta que este 2025 se conmemoran tres efemérides: los 70 años de la declaración del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el 25.º aniversario de las iglesias románicas de la Vall de Boí como Patrimonio Mundial de la Humanidad y los primeros 10 años de las fiestas del fuego del Pirineo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, tal como ha explicado a la alcaldesa de este municipio, Sònia Bruguera.