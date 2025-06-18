Detenido en Lleida un hombre en busca y captura por presunta tentativa de homicidio en Galicia

Publicado por Creado: Actualizado:

La Policía Nacional detuvo el pasado fin de semana a un hombre en el puesto fronterizo de La Seu d'Urgell con una orden de reclamación judicial nacional por homicidio en grado de tentativa de Pontevedra (Galicia).

La persona detenida se considera parte principal y "especialmente activa" en una gran reyerta en la que se hizo uso de armas blancas la tarde del pasado 3 de junio en la Plaza de Barcelos de la ciudad gallega, ha informado el cuerpo en un comunicado este miércoles.

La investigación policial permitió detener a cuatro personas resultando una de ellas a la fuga y, tras ser identificado, se procedió a la inserción de la orden de búsqueda y captura en la Base de Datos de Señalamientos Nacional, iniciándose el dispositivo habitual de la Policía Nacional en este tipo de actuaciones.

Se dirigía a Andorra

El arrestado viajaba en un vehículo compartido con el que pretendía entrar a través de la frontera de España hacia el Principado de Andorra.

Tras su detención, fue puesto a disposición judicial en La Seu d'Urgell y se avisó de ello al Juzgado de Instrucción 3 de Pontevedra, quien decretó su ingreso en prisión.

Además, dado que el detenido tiene una situación administrativa "irregular" y atendidos los hechos por los que se le detuvo, se le ha tramitado también un procedimiento de expulsión del país.