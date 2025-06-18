El Govern prevé cerrar este año una nueva financiación para la Val d’Aran

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Los araneses vistieron ayer sus mejores galas con motivo de la celebración de la fiesta nacional de Aran, que conmemora la restitución del autogobierno de Aran en 1991. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, dijo que este año prevén aprobar el nuevo sistema de financiación de Aran y aplicarlo en 2026 si hay presupuestos.

La Generalitat sitúa “a finales de este año” la aprobación del nuevo sistema de financiación para la Val d'Aran. Así lo anunció ayer el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, durante la celebración de la fiesta nacional de Aran. No obstante, Dalmau condicionó el despliegue efectivo del nuevo modelo a la aprobación de los presupuestos del Govern para 2026 por parte del Parlament. El gobierno del PSC (con 42 de los 135 diputados) no ha podido aprobar este año su proyecto presupuestario y requerirá el apoyo de otras formaciones para que prospere el próximo ejercicio. “Compartimos que la realidad de la Val d'Aran no puede ser la de una administración local, y en este sentido estamos trabajando por el pleno desarrollo de la ley de Aran”, subrayó el conseller.

El acto institucional tuvo lugar en el santuario de Mijaran, donde se entregó el premio 17 de Juny al esquiador aranés Aymar Navarro, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y su compromiso con el territorio. La jornada comenzó con el descubrimiento de los retratos de los síndicos y síndicas históricos de Aran, que ahora decoran los pasillos del edificio del Conselh, y continuó con la tradicional desfilada de los pendons hasta la iglesia de Mijaran. La Síndica, Maria Vergés, presidió la celebración acompañada del resto de consellers y de otros representantes políticos. En su discurso, Vergés expuso “la necesidad de que el Conselh deje de ser tratado como una administración local y que, tal como establece la Llei de Aran y el Estatut d’Autonomia, se reconozca su singularidad a nivel jurídico y administrativo”. Además, puso el foco en cuestiones como la aplicación de medidas contra el cambio climático, la crisis de vivienda que afecta al país, el modelo económico aranés y la importancia de preservar la lengua y la cultura propias.