Esquerra toma el relevo a la CUP en la alcaldía de Salàs de Pallars

El pleno de Salàs de Pallars invistió ayer a Toni Millet (ERC) como nuevo alcalde tras la dimisión la semana pasada de Jaume Solé (CUP). Se completó así el relevo en la alcaldía que los dos grupos en el gobierno municipal pactaron poco después de las elecciones de 2023. Millet había sido desde entonces el primer teniente de alcalde, un cargo que Solé asumirá hasta el final del mandato.

Millet destacó el buen entendimiento con la CUP durante los últimos dos años y apuntó que “de cara al futuro no habrá grandes cambios, seguiremos trabajando en los proyectos que habíamos acordado”. El nuevo alcalde expresó su deseo de que “el acuerdo entre fuerzas independentistas y de izquierda que tenemos en Salàs fuera generalizable en todo el país”.

ERC, por su parte, destacó que Millet es el primer alcalde de este partido en Salàs desde la República, y apuntó que la formación suma con él ocho de las catorce alcaldías del Pallars Jussà.