SEGRE

POLÍTICA

Esquerra toma el relevo a la CUP en la alcaldía de Salàs de Pallars

Toni Millet sostiene la vara que recibió al asumir la alcaldía.

Toni Millet sostiene la vara que recibió al asumir la alcaldía.

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

El pleno de Salàs de Pallars invistió ayer a Toni Millet (ERC) como nuevo alcalde tras la dimisión la semana pasada de Jaume Solé (CUP). Se completó así el relevo en la alcaldía que los dos grupos en el gobierno municipal pactaron poco después de las elecciones de 2023. Millet había sido desde entonces el primer teniente de alcalde, un cargo que Solé asumirá hasta el final del mandato.

Millet destacó el buen entendimiento con la CUP durante los últimos dos años y apuntó que “de cara al futuro no habrá grandes cambios, seguiremos trabajando en los proyectos que habíamos acordado”. El nuevo alcalde expresó su deseo de que “el acuerdo entre fuerzas independentistas y de izquierda que tenemos en Salàs fuera generalizable en todo el país”.

ERC, por su parte, destacó que Millet es el primer alcalde de este partido en Salàs desde la República, y apuntó que la formación suma con él ocho de las catorce alcaldías del Pallars Jussà.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking