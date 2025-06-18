Expedientan a un bombero de Agramunt por conducir sin carnet

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El departamento de Interior ha abierto un expediente de revocación de servicio a un bombero voluntario de Agramunt que el sábado fue denunciado por los Mossos d'Esquadra por conducir un todoterreno del cuerpo pese a que tenía el carnet retirado. Los hechos ocurrieron durante un control rutinario en Ponts, avanzó ayer RAC1.

El afectado aseguró ayer a este periódico que había cometido un “error”. Con un amplio bagaje en el cuerpo y actuaciones de mérito, aseguró que “se celebraba una reunión en Ponts y no podía acudir nadie del parque de Agramunt. Decidí ir yo. Admito mi fallo pero no creo que sea para que se me abra un expediente de expulsión”. En este sentido, explicó que no le habían comunicado nada desde la dirección del cuerpo y que conoció la apertura del expediente por los medios de comunicación.

En un control rutinario

Por su parte, los Mossos d’Esquadra explicaron que el infractor fue denunciado durante un control rutinario que llevaron a cabo el pasado sábado en la localidad de la Noguera. Los policías dieron el alto al todoterreno de los Bomberos de la Generalitat (vehículo ligero) y solicitaron el carnet al conductor, que iba uniformado. Comprobaron que tenía el carnet retirado, al parecer por negarse a someterse a un test de alcoholemia, por lo que lo denunciaron por conducir pese a no tener licencia en vigor. Por su parte, desde los Bomberos de la Generalitat explicaron que el departamento de Interior había recibido la comunicación del incidente por parte de los Mossos y que, en consecuencia, “se está preparando un expediente de revocación de servicio” al bombero voluntario ante la infracción cometida. Es decir, un expediente que presumiblemente se puede traducir en la expulsión del cuerpo. En este tipo de supuestos, el afectado tiene derecho a presentar alegaciones. Algunos casos han llegado a los tribunales.

A finales de 2023, un bombero en prácticas de Lleida fue procesado después de verse implicado en un accidente en Anglesola y dar positivo en alcohol (0,70 mg/l.) y drogas (cocaína). Los Mossos d”Esquadra le imputaron un delito contra la seguridad vial.