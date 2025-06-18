Juneda sanciona a la directora de la ‘llar d’infants’ por aislar a una niña con autismo

El ayuntamiento de Juneda ha decidido sancionar a la directora de la llar d’infants municipal L’Escoleta, M.P.B., y a otra docente del centro, M.C.S., al valorar que aislaban de forma indebida a una niña con un trastorno de espectro autista.

El consistorio ha emitido una propuesta de resolución que las suspende un mes de empleo y sueldo, al considerar probado que “a menudo dejaban a la niña en un aula que no era la suya” y que “en muchas ocasiones estaba sola”. También considera demostrado que las dos docentes “cuestionaban la participación” de esta menor en actividades como una excursión o el festival de final de curso. Es el resultado de un expediente sancionador abierto a raíz de denuncias de familias de alumnos.

Durante la instrucción del expediente, la directora del centro alegó que el mejor modo de evitar que la menor sufriera crisis, y de calmarla cuando ya las padecía, era “alejarla de la situación que las provocaba, pero siempre con una educadora a su lado”. Sin embargo, los testimonios del padre y trabajadoras del centro llevaron al consistorio a concluir que “en muchas ocasiones, la niña estaba sola fuera de su aula”.

El ayuntamiento recabó también un informe del departamento de Educación, que advierte que “el hecho de bloquear la participación de un alumno en una actividad con el pretexto de que no se pueden atender sus necesidades sería incorrecto y segregador”.

Al margen de esta sanción, el ayuntamiento ha decidido también cesar a la directora de su cargo, tras constatar que había ordenado al personal del centro que no dieran comida a los niños y niñas que se dormían durante el horario de comedor. Para el consistorio, esta instrucción supone una “falta de atención a las necesidades básicas” de los menores.

Toda la plantilla corroboró haber recibido esta instrucción, e incluso una trabajadora detalló que, en ausencia de la directora, “había dado algún yogur a algún niño que se había quedado sin comer porque se había dormido”. Añadió que esta instrucción finalmente quedó revocada y que “desde hace dos semanas sí se puede dar de comer fuera del horario de comedor”.

El cese de la directora no implicará su despido. Fuentes municipales corroboraron que seguirá trabajando en el centro, igual que la otra docente sancionada. Los representantes legales de las dos trabajadoras avanzaron que están disconformes con la decisión del ayuntamiento y recurrirán a los tribunales.